Trasporto scolastico, fondi ministeriali tra Cuoio, Empolese e Valdera

E' stato reso noto l'elenco dei Comuni beneficiari del contributo per il trasporto scolastico, erogati con bando dal Ministero delle Infrastrutture. I fondi riguardavano i servizi aggiuntivi di contenimento da Covid-19 per il trasporto scolastico. In Toscana si tratta di 51 enti (49 comuni e 2 Unioni) per un importo complessivo di circa 1,6 milioni.

Tra i fondi stanziati segnaliamo che Santa Maria a Monte ottiene 4.936 euro, Montopoli 44.256 euro, Cerreto Guidi 51mila euro, l'Unione Valdera 57.551 euro, Ponsacco 37.817 euro. La parte del leone la fa Firenze con oltre 205mila euro.

Qui la classifica completa per la Toscana.