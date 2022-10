Use Rosa Scotti, Cioni: "Sconfitta che non è un dramma"

Serenamente aveva commentato le vittorie, serenamente commenta la prima sconfitta della sua Use Rosa Scotti sul campo di Battipaglia. Coach Alessio Cioni non si scompone più di tanto di fronte al ko, sia per il valore dell’avversaria, sempre temibile specie davanti al pubblico amico, sia perché di questi tempi è difficile aver già trovato la giusta quadratura del cerchio. “Secondo me nel risultato finale hanno pesato alcuni aspetti – attacca – prima di tutto i falli che hanno condizionato le prestazioni. Qualcuna non è riuscita, proprio per questo, ad entrare bene in partita e si è sentito. Poi, soprattutto, ci sono state troppe palle perse in modo banale proprio nel momento in cui Battipaglia aveva alzato il ritmo della gara. In un momento importante, su un campo così difficile non puoi permetterti di buttare via cinque o sei palloni così. In quel frangente le campane hanno preso quei dieci punti che non siamo state più capaci di rimontare”. “Nel finale – prosegue – abbiamo provato a metterci energia ma questo non è bastato. Sappiamo che è un campionato equilibrato e quindi andiamo avanti serenamente. Perdere a Battipaglia ci sta, non è certo un dramma. Quello che magari mi lascia un po’ più perplesso è questa cosa delle palle perse sulla quale dobbiamo prestare più attenzione”.

Intanto la Scotti è di nuovo al lavoro in vista del prossimo turno in programma domenica alle 18 al Pala Sammontana contro Matelica.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa