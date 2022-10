Vittoria corale per la Timenet al PalAramini

E’ stata una vittoria di tutto il team giallonero quella conquistata ieri sera sul campo di gioco del PalAramini dove una Timenet Empoli Pallavolo in splendida forma ha sopraffatto la squadra ospite Battistelli Fossato di Vico (Perugia) per 3-0.

“Una grande vittoria corale – sottolinea emozionato il Presidente dell’Empoli Pallavolo, Antonio Genova – un successo in primis delle nostre ragazze, ma anche di tutto lo staff tecnico e medico che ha saputo preparare questa partita in modo perfetto per l’intera settimana”.

Partito in salita con un’escalation sul finale del primo tempo, in seguito il match è stato saldamente nelle mani delle padrone di casa che, dopo un’impasse negli scambi iniziali del secondo parziale, hanno piegato le rossoblu procedendo poi a chiudere in volata l’incontro nel set decisivo.

“Avevamo studiato le nostre avversarie e sapevamo che si trattava di una squadra valida, dunque eravamo preparate ad una partita tosta – attacca Chiara Puccini, schiacciatrice – ed in effetti così è stata, almeno nel primo set dove abbiamo giocato testa a testa. Nel secondo parziale abbiamo ingranato la marcia, migliorando nel servizio e difendendo di più, poi con l’attacco abbiamo completato l’opera. Siamo state brave a metterle sotto di volta in volta, per cui è stata una vittoria meritata, anche se il risultato è stato superiore alle nostre aspettative. La prossima partita in trasferta sarà contro la VBC Viterbo che non conosciamo a fondo ma è una buona squadra quindi terremo alta l’attenzione”.

L’avvio è in salita per la Timenet che si trova di fronte una giovane formazione capace di dare del filo da torcere alla squadra di coach Marco Dani che infatti chiede il break sul 9-11 e ancora sul 14-17. Le giallonere non demordono e raggiungono le avversarie, procedendo poi in alternanza al comando fino al 24 pari. Sul 25-24 le rossoblu annullano il primo set point delle padrone di casa ma non riescono nell’impresa una seconda volta e la grintosa Timenet chiude con uno slancio finale il parziale a suo favore 27-25.

L’inizio del secondo set sembra in mano alla Battistelli Fossato che conduce 2-6 ma un sapiente cambio di strategia di coach Dani ribalta la situazione in campo con le giallonere che riprendono il comando passando dall’8-6 all’11-8. Vani i richiami all’ordine del tecnico rossoblu Massimo Pugnitopo: le sue ragazze, oramai in crisi, subiscono sempre più l’assalto della Timenet che marca le distanze portandosi, dopo uno degli scambi più lunghi del match, al 20-13 e da lì definitivamente in sicurezza 22-13 finendo poi i giochi 25-18.

La Battistelli ci prova di nuovo all’avvio del terzo set ma l’equilibrio in campo dura poco e le giallonere sono pronte a riprendere le redini per non mollarle più. Le umbre vengono così doppiate prima a quota 9-4 e poi addirittura 19-9. Nonostante gli incoraggiamenti della loro tifoseria, le rossoblu cedono davanti alla superiorità fisica e tecnica della Timenet che chiude senza troppe difficoltà parziale e partita 25-13 mandando in delirio il pubblico giallonero sugli spalti.

Ancora alla guida della classifica provvisoria con 9 punti, le giallonere dedicheranno la settimana alla preparazione del prossimo incontro, stavolta in trasferta in terra laziale, per affrontare sabato 29 ottobre alle ore 16.00 sul campo del Palavolley la VBC Viterbo (Roma), reduce dalla sconfitta 3-0 con la Rinascita Volley a Firenze e attualmente al sesto posto in graduatoria.

TABELLINO

PARZIALI : 27-25;25-18;25-13.

ARBITRI: Emiliano Galletti e Elena Bechis.

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Puccini (17), Lavorenti (3), Danti (6), Bartalini (8), Giubbolini (12), Mancuso (5), Donati (2), Guidi, Forconi (n.e.), Morelli (n.e.).

BATTISTELLI FOSSATO PERUGIA: Gresta (4), Cicogna (4), Rossi (8), Vibi (6), Fattorini A. (9), Fattorini M. (1), Sagramola (L), Provvedi (1), Bellucci (2), Commodi, Cardoni, Busini (L2, n.e.), Servettini (n.e.), Giulietti (n.e.), Manci (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET: Genova (L e Capitano), Puccini, Lavorenti, Danti, Bartalini, Giubbolini, Mancuso.

STARTING SIX BATTISTELLI: Gresta (Capitano), Cicogna, Rossi, Vibi, Fattorini A., Fattorini M., Sagramola (L).

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo