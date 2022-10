A 10 anni crea raccolta di rifiuti abbandonati, il sindaco riceve l'ecologista Vanessa

Il sindaco Luca Menesini, insieme all'assessore all'ambiente Giordano Del Chiaro, ha ricevuto oggi (martedì) in Comune la piccola Vanessa Nutini di 10 anni, un esempio di ecologista in erba. Vanessa ha infatti creato un gruppo whatsapp denominato 'Save the planet' ed ha organizzato insieme ad alcune sue amiche una iniziativa di raccolta di piccoli rifiuti abbandonati.

Il sindaco si è complimentato con Vanessa per la sua iniziativa che esprime un alto senso civico e amore per l'ambiente davvero lodevoli per la sua età, invitandola ad andare avanti nella sua azione ecologista.

“E' davvero bello e incoraggiante vedere nelle nuove generazioni la sensibilità e la voglia di un mondo migliore, più equo e più pulito - sostiene il primo cittadino - .Questo ci dà speranza per un futuro migliore”.

Fonte: Comune di Capannori - Ufficio stampa