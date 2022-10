Buona la prima per la Savino Del Bene Volley, che domenica ha esordito con un successo. Nel primo turno del campionato di Serie A1 di Pallavolo Femminile le ragazze di coach Barbolini hanno infatti battuto a domicilio la Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

Vittoria 3-0 e tre punti conquistati per la Savino Del Bene Volley che ha già archiviato il successo del PalaBarton e ora deve subito concentrarsi sul prossimo appuntamento di campionato.

Mercoledì 26 ottobre a partire dalle 20.30 andrà infatti in scena la seconda giornata del massimo di volley campionato, con la prima sfida infrasettimanale della stagione che vedrà la squadra di coach Barbolini ospitare a Palazzo Wanny la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia.



EX E PRECEDENTI

Nel roster della Savino Del Bene Volley non ci sono giocatrici con un passato tra le fila di Vallefoglia, mentre è nutrito il gruppo di ex scandiccesi nel roster della formazione marchigiana.

Tra le fila della Megabox Ondulati Del Savino Vallefolgia sono infatti presenti:

Giulia Carraro, palleggiatrice classe 1994, che ha vestito la maglia della Savino Del Bene Volley nella stagione 2019-2020.

Valeria Papa, schiacciatrice classe 1989, vista a Scandicci per due stagioni (2017-2019)

Giulia Mancini, centrale classe 1998, passata dalla Savino Del Bene Volley nell'annata 2017-2018

Tatiana Kosheleva, schiacciatrice russa classe 1988, acquistata dalla Savino Del Bene Volley per disputare i play off della stagione 2018-2019. È oggi la capitana di Vallefoglia.

2 i precedenti ufficiali tra le due formazioni, tutti risalenti alla scorsa stagione, ovvero alla prima annata di Serie A1 della Megabox.

Il bilancio è in equilibrio con entrambe le squadre che vantano una vittoria in trasferta: Scandicci si è imposta 3-0 nella gara disputata ad Urbino lo scorso 11 dicembre, mentre Vallefoglia il 20 marzo 2022 ha conquistato il successo al tie break imponendosi tra le mura del Palazzetto dello Sport di Scandicci.



LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

“Prima partita in casa per noi. A Perugia abbiamo conquistato una buona vittoria, soprattutto per quanto riguarda il risultato, magari ancora non tanto per il gioco espresso. Sappiamo che le prime partite sono complicate: per il valore dell'avversario, ma anche perchè con tante giocatrici nuove ed altre che sono appena tornate dal Mondiale, stiamo ancora cercando il giusto ritmo. Vallefoglia alla prima giornata ha raccolto una bella vittoria con Cuneo, dunque quello di mercoledì sarà un impegno difficile, contro una squadra che ha a disposizione giocatrici importanti, che possono fare la differenza nel nostro campionato.”

LE AVVERSARIE

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ha chiuso al nono posto nella passata stagione di Serie A1, raccogliendo 8 vittorie e 18 sconfitte per un bottino totale di 25 punti, buono per ottenere la permanenza nel massimo campionato, ma non per qualficarsi ai play off.

La formazione marchigiana ha esordito con un successo nella stagione 2022-2023. Le ragazze di coach Mafrici si sono infatti imposte 3-2 nella sfida di domenica contro il Cuneo Granda S.Bernardo.

Savino Del Bene Volley e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia lo scorso 15 ottobre nella semifinale del 3° Trofeo Città di Scandicci. In quell'occasione ad imporsi è stata la Savino Del Bene Volley per 3-0.

Nella sfida di questo week end Vallegolia partitrà con il 6+1 composto da Micha Hancock al palleggio, Piani come opposto, Mancini e Aleksić da centrali, con D'Odorico e Kosheleva in banda e Sirressi come libero.



IN TV

La partita tra Savino Del Bene Volley e Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.