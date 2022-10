Installazione arcobaleno alla palestra di Staffoli

La palestra di Staffoli ha un nuovo corrimano nella scala esterna. Ha i colori dell'arcobaleno e non è un caso. L'installazione 'rainbow' è una scelta per lanciare un messaggio contro le discriminazioni di genere. In via Milano nella frazione del comune di Santa Croce sull'Arno si staglia adesso una scala multicolore. Un invito all'inclusione direttamente dal piccolo centro delle Cerbaie.

"È un gesto simbolico. Come comune aderiamo alla rete Ready e proponiamo iniziative contro le discriminazioni di genere, lavoriamo contro odio e pregiudizio, accendendo una luce sui diritti. Spero che una cosa del genere lasci un messaggio e faccia riflettere. La palestra è un luogo frequentato e quindi pensiamo sia il posto perfetto per dare una rappresentazione plastica della nostra comunità" ha detto la sindaca Giulia Deidda.

Ancora Deidda: "Non è scontato essere qui a ottobre e non il 17 maggio, perché noi questo tema lo vogliamo trattare tutti i giorni dell'anno. Nessuno può permettersi di dire qual è l'amore giusto. Dobbiamo però lavorare di più per estendere i diritti a tutti e tutte".

Non è l'unica iniziativa fatta da Santa Croce: "Abbiamo fatto un corso di formazione per i nostri dipendenti pubblici su un uso di un linguaggio giusto e di comportamenti adatti a certe circostanze".

"L'amministrazione ha voluto fare due installazioni a Santa Croce e Staffoli, stimolano le persone a riflettere sulle discriminazioni che ancora oggi si verificano in Italia e nel mondo. Tutti hanno il dovere di promuovere iniziative per rispetto e inclusione" ha detto l'assessora Nada Braccini.

L'assessora regionale Alessandra Nardini ha concluso: "Credo che sia un gesto significativo per lanciare un messaggio. Mi auguro che chi frequenta i luoghi pubblici sappia che sono posti inclusivi, noi non accettiamo stereotipi e pregiudizi. Non è un gesto piccolo, ma qualcosa di importante. Il nostro non è pienamente un paese libero e moderno, basti pensare a quando non è passato il ddl Zan. Come regione lavoriamo sull'inclusione e abbiamo tanti progetti in ballo".