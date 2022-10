Esce per andare al parco ma si perde, la polizia soccorre bimbo di 8 anni

Esce di casa per andare a giocare al parco, ma si perde. Un bambino di 8 anni è stato trovato a Rifredi, quartiere di Firenze, dalla polizia e riportato a casa.

Nel pomeriggio di domenica 23 ottobre il piccolo è uscito di casa, è andato nel parco e lì ha vagato una mezz'oretta senza una meta apparente. Ha attirato l'attenzione di una giovane mamma, insospettita perché il bimbo era solo. La donna ha chiamato dunque la polizia.

Una volante si è subito precipitata per soccorrere il piccolo trovato in perfette condizioni di salute. Un agente lo ha messo subito a suo agio, portandolo per mano alle altalene: una volta rotto il ghiaccio, il bimbo ha riferito ai poliziotti in maniera precisa tutti i suoi dati anagrafici, compreso l’indirizzo di casa dei parenti più prossimi che hanno potuto riabbracciare il piccolo.