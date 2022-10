"La piazza dei bambini", un luogo per i giovani: al via la raccolta fondi a Lastra a Signa

Far crescere La Piazza dei bambini, il progetto di rigenerazione urbana realizzato quest’anno in piazza Garibaldi durante i mesi estivi dal Teatro delle Arti. Con questo obiettivo il progetto è stato candidato al Premio crowdfunding per la Cultura promosso dalla rete del Dono. Il progetto nasce dall’idea di far diventare Piazza Garibaldi un palcoscenico naturale per spettacoli e laboratori dedicati all’infanzia e all’adolescenza. Uno spazio dove i ragazzi possono esprimersi con creatività e immaginazione, in un luogo reale e non virtuale. Un’occasione per ridisegnare e rigenerare gli spazi del centro storico, dove i più piccoli e le loro famiglie, incontrandosi, possono sentirsi comunità.

L’obiettivo è stimolare la partecipazione di tutta la comunità lastrigiana e non solo e diventare un esempio di costruzione dal basso di un’offerta culturale dedicata alle giovani generazioni. Famiglie, associazioni, negozi, imprese, tutti possono fare una donazione fino al 15 gennaio 2023 sulla piattaforma https://www.retedeldono.it/it/progetti/teatro-popolare-darte/la-piazza-dei-bambini.

Dopo la prima edizione di quest'anno, La Piazza dei bambini si pone l’obiettivo di essere uno degli eventi più importanti della prossima estate con un programma ricco di iniziative dedicate alla creatività e all’apprendimento delle arti. Spettacoli per tutti si alterneranno a laboratori pensati per i più piccoli e la famiglia sarà la vera protagonista delle nostre iniziative. Un evento pensato per la comunità creato con la comunità stessa.

Per vincere il Premio Crowdfunding per la cultura, il progetto deve raccogliere 8.000 euro tra il 15 ottobre 2022 e il 15 gennaio 2023. Se così sarà, a quanto raccolto, si aggiungeranno 3.000 euro messi in palio dal concorso. L’invito a donare è rivolto a tutti e, in particolare, ad aziende e imprenditori del territorio che possono adottare questa iniziativa ed entrare a farne parte. La Piazza dei bambini è un progetto della compagnia Teatro popolare d’arte e in quanto tale è inserito anche nel portale ART BONUS nazionale per permettere a tutti di beneficiare di un credito di imposta del 65%. I donatori fruiscono direttamente dei benefici o in quanto fruitori stessi delle iniziative sostenute o perché condividono spazi, rapporti di vicinanza e amicizia con la comunità che ne beneficia. Tutte le info su www.teatropopolaredarte.it e www.retedeldono.it.

"La Piazza dei bambini – ha spiegato Francesco Giorgi, direttore artistico dell’iniziativa - si pone l’obiettivo di essere uno degli eventi più importanti della prossima estate con un programma ricco di iniziative dedicate alla creatività e all’apprendimento delle arti. Spettacoli per tutti si alterneranno a laboratori pensati per i più piccoli e la famiglia sarà la vera protagonista delle nostre iniziative. Un evento pensato per la comunità creato con la comunità stessa".

"L’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Angela Bagni - sta già portando avanti iniziative di rigenerazione urbana, rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico grazie alla riqualificazione della cinta muraria e al progetto di ristrutturazione dell’Antico Spedale di Sant’Antonio e la Piazza dei Bambini si inserisce benissimo in questa direzione grazie anche all’obiettivo di far vivere la piazza e coinvolgere la comunità partendo dal basso. Sosteniamo quindi convintamente l’iniziativa che arriva anche grazie al lungo lavoro portato avanti dal Teatro sul territorio in questi anni".

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa