Nel bagagliaio con centinaia di prodotti rubati in un supermercato: tre denunce

Fermati per un controllo in autostrada, a bordo dell'auto avevano centinaia di scatolette alimentari e altri prodotti che, come emerso, erano stati rubati da un supermercato di Firenze. È quando scoperto dalla polizia stradale di Arezzo durante un controllo nei pressi del casello dell'A1. Nel bagagliaio del mezzo gli agenti della stradale hanno trovato 70 scatolette di tonno e 168 di carne, 95 contenitori di adesivo per protesi dentarie e 48 confezioni di creme cosmetiche. Il tutto era collocato in due grandi borse, opportunamente schermate per eludere i sistemi antitaccheggio.

Per i tre che si trovavano a bordo del veicolo, tutti di origine straniera tra cui uno incensurato e due già noti alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia per ricettazione. Dopo il controllo sono partite le indagini per risalire al luogo in cui erano stati commessi i furti. Le ricerche, indirizzate verso grandi magazzini dell'area fiorentina, hanno dato esito positivo individuando l'origine di tutto il materiale rinvenuto all'interno del bagagliaio, che era stato sottratto da un supermercato di Firenze.