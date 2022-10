A San Miniato una serata sulle Donne Artiste, grazie a Francesca Allegri e ai suoi libri

Nei suoi libri “Voci dal silenzio” e “Fuori dall’ombra”, Francesca Allegri racconta le vicende di tante donne che hanno vissuto a fianco di uomini importanti, nella storia, nella letteratura, nell’arte. In particolare, parla di Costanza Piccolimini, grande mercante d’arte e vittima di una violenza inaudita da parte del grandissimo scultore Gian Lorenzo Bernini. Storie che purtroppo restano, ancora oggi, all’ordine del giorno. I libri sono editi dalla Carmignani editore e la serata è organizzata da Andrea Mancini e Aurelio Cupelli dell’Orcio d’Oro, in collaborazione con Elisa Montanelli, vicesindaco di San Miniato e assessore per le pari opportunità, e con la Commissione Pari Opportunità dello stesso Comune, presieduta da Elise Bianchi.

La serata fa parte delle attività collaterali della mostra di Elisa Pasini, allestita nello stesso spazio e si occupa di donne artiste o legate al mondo dell’arte, si parlerà dunque di Costanza Piccolomini, ma anche di altre, in particolare di Marietta Robusti, la Tintoretta, giovane figlia di Jacopo Tintoretto, sua straordinaria erede, almeno nel rapporto con la pittura.