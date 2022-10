Abc, come è andato il vivaio nel weekend

Come sono andati i giovani dell'Abc nel fine settimana? Andiamo a vedere.

Under 17 eccellenza

Frena lontano da casa la marcia dell’Under 17 Eccellenza, che dopo le due vittorie consecutive ai danni di Biancorosso Empoli e Firenze Academy inciampa contro il Pistoia Basket 2000. Sul parquet di Montale i ragazzi di Paolo Betti si arrendono per 99-85 al termine di un match rimasto in bilico per tre quarti e poi girato in favore dei locali nell’ultimo periodo.

Gara subito intensa da entrambe le parti, con gli attacchi sugli scudi: al 10′ il tabellone segna 26-22. Un equilibrio che prosegue anche nel secondo quarto, con le squadre che viaggiano a braccetto fino ad andare negli spogliatoi sul 49-46. Al rientro la gara non si smuove: si procede sul punto a punto fino alla terza sirena, quando gli ospiti guidano 68-64. Il match si decide dunque nell’ultimo quarto: in casa Abc cala l’intensità difensiva e Pistoia ringrazia piazzando un break di 31-21 che incanala la sfida.

Prossimo appuntamento lunedì alle ore 19 al PalaBetti contro La Spezia.

PISTOIA BASKET 2000 – ABC CASTELFIORENTINO 99-85

Tabellino: Leti 2, Rosi 14, Ticciati 10, Bici ne, Merlini 8, Bartolini, Lilli 20, Damiani 13, Viviani ne, Vallerani, Raggini 13, Filomeno 5. All. Betti. Ass. Mostardi.

Parziali: 26-22, 23-24, 19-18, 31-21

Under 17 Silver

Inizia in salita il campionato dei ragazzi di Fulvio Cantini, che al debutto al PalaBetti cadono 41-89 per mano dell’Olimpia Legnaia. Avvio subito complicato per i gialloblu, con i fiorentini che allungano fin dalla prima frazione andando all’intervallo sul 20-49, vantaggio che nella ripresa devono soltanto amministrare. Un esordio che però deve rappresentare il punto di partenza da cui prendere spunti per continuare a crescere, visto che la squadra, nata nel mese di settembre grazie a tanti ritorni e qualche nuovo arrivo, deve in primis ritrovare il ritmo e l’agonismo della partita, oltre all’amalgama che rappresenta la base da cui ripartire.

Prossimo appuntamento sabato alle ore 17 sul parquet del Costone Siena.

ABC CASTELFIORENTINO – OLIMPIA LEGNAIA 41-89

Tabellino: Niccolini 22, Kamberaj 6, Marchetti 7, Ricci 2, Altamore 2, Giglioli 2, Vefa, Bernardoni, Jelassi, De Simone, Macalindong, Uci. All. Cantini. Ass. Cicilano.

Parziali: 9-28, 11-21, 9-19, 12-21

Under 15 Eccellenza

Il derby è gialloblu. Continua la marcia dei ragazzi di Alessandro Mostardi che portano a casa una delle gare da sempre più attese, quella contro i cugini del Biancorosso Empoli. 94-28 il finale al PalaBetti, figlio di una prestazione davvero sopra le righe. I gialloblu, infatti, danno vita a 40 minuti giocati con grande intensita e costante attenzione, con l’ulteriore merito di non inciampare mai in cali di concentrazione. Un finale che fotografa una gara a senso unico, con l’Abc padrona del campo fin dalla palla a due: il primo quarto, chiuso sul 35-4, indirizza immediatamente la sfida, con il vantaggio castellano che va via via allargandosi per chiudere la pratica già all’intervallo lungo (57-13 al 20′).

Prossimo impegno martedì 1 novembre alle ore 18.30 sul parquet di Valdelsa.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 94-28

Tabellino: Zecchi 18, Bufalini 8, Borghesi 6, Agbegninou 11, Baldi 14, Poggesi 4, Ciulli 6, Crisafi 2, Bini 14, Garbetti 2, Bonora 6, Fedeli 3. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 35-4, 22-9, 13-8, 24-7

Under 19 Femminile

Primo stop per le ragazze di Mario Ferradini che dopo l’acuto interno cadono lontano da casa: 53-38 il finale sul parquet del CMB Valdarno. Dopo un ottimo approccio ed un primo quarto condotto dalle gialloblu (6-15 al 10′), nella seconda frazione le padrone di casa piazzano il contro break andando al riposo lungo in perfetta parità: 22-22. Nella ripresa l’inerzia gira completamente in favore delle locali che allungano toccando il +10 alla terza sirena (39-29). Un vantaggio che, nella frazione finale, le gialloblu non riescono a colmare inciampando così nella prima sconfitta stagionale.

Prossimo appuntamento lunedì alle 20.30 al PalaGilardetti contro P.F. Firenze.

CMB VALDARNO – BASKET CASTELFIORENTINO 53-38

Tabellino: Casini 11, Chelini 14, Barbella 4, Antonini 2, Bertaccini E. 3, Bertaccini M. 2, Taddei 2, Ancillotti, Capaccioli, Ugolini, Costa, Sanesi. All. Ferradini. Ass. Banchelli, Costa.

Parziali: 6-15, 16-7, 17-7, 14-9

Under 13 e Minibasket

In attesa del via al campionato, in programma il 6 novembre a Fucecchio (a questo link il calendario completo http://www.abccastelfiorentino.it/under-13-silver-inizia-il-conto-alla-rovescia/), sono scesi in campo per un test amichevole anche gli Under 13 di Giovanni Corbinelli, impegnati contro i pari età di Poggibonsi. Al di là della vittoria, la gara ha dato buone indicazioni sia dal punto di vista fisico che dell’approccio, indicazioni che concorrono a creare entusiasmo e fiducia in vista del primo impegno ufficiale.

Passando al Minibasket, prima di campionato per gli Esordienti di Alberto Ciampolini, che allo shooting fire si sono imposti su un coriaceo Costone Siena dopo che il tempo regolamentare era finito in perfetta parità. Infatti, dopo i primi tre parziali vinti dai gialloblu, i senesi hanno completamente ribaltato il match conquistando i successivi tre periodi di gioco e rinviando il verdetto alla sfida di pareggio. Impegno amichevole, invece, per gli Aquilotti 2012/2013 di Matteo Bruni, che sono stati ospiti dell’Invictus Livorno, mentre gli Scoiattoli 2015/2016, sempre guidati da Matteo Bruni, hanno preso parte al Torneo di Buti insieme a Basket Calcinaia e Polisportiva Monteserra, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.