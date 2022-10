Al dottor Piero Buccianti il premio 'Bisturi d'oro' dell'Associazione chirurghi ospedalieri italiani

Il dottor Piero Buccianti, direttore del Dipartimento di Chirurgia generale dell’Aoup nonché dell’omonima Unità operativa, ha ricevuto il premio Bisturi d’oro 2022 in occasione del congresso Acoi regionale Toscana-Umbria (Associazione chirurghi ospedalieri

italiani) tenutosi recentemente ad Arezzo. Il riconoscimento, ideato dal dottor Flaminio Benvenuti e istituito insieme all’Acoi, con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ha come scopo primario di valorizzare il lavoro dei chirurghi ospedalieri

in termini di impegno quotidiano in sala operatoria e meriti nella ricerca e nell’organizzazione.

E il dottor Buccianti risponde pienamente ai requisiti del premio, avendo alle spalle una lunga e brillante carriera professionale e scientifica, nel panorama chirurgico della Toscana attraverso l’impegno in chirurgia generale, insieme ai propri requisiti morali che si confanno al codice di condotta

professionale.

Nato a Piombino il 29/12/1957, figlio di imprenditore, si laurea in medicina e chirurgia a Pisa nel 1982 con 110/110 e già un anno prima della laurea frequentava a tempo pieno la struttura di Chirurgia d’urgenza di Pisa diretta dal professore Enrico Cavina.

Nello stesso anno entra alla scuola di specializzazione in Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, si specializza nel 1986 vincendo una delle prime borse di studio ministeriali e nel 1992 consegue la seconda specializzazione in chirurgia generale.

Nel 1989 vince il concorso per assistente e nel 1993 vince il concorso di aiuto ospedaliero.

Dal 1989 al 1998 sviluppa la sua professionalità in chirurgia generale soprattutto in urgenza potendola fare a 360° dal trauma alle urgenze vascolari. Nel 1992 arriva la tecnica laparoscopia e il dottor Buccianti è tra i primi chirurghi ad operare in video-laparo-chirurgica (VLC).

Nel 2008 diventa direttore dell’Unità operativa di Chirurgia colorettale, nel 2010 ottiene la direzione del Dipartimento di Gastroenterologia e malattie infettive e, dal 2016 a tutt’oggi, la direzione del Dipartimento di Chirurgia generale.

Sempre aggiornato sugli avanzamenti delle tecniche chirurgiche mininvasive, dal 2015 effettua la chirurgia del retto sulla piattaforma da Vinci e in laparoscopia.

Per le nuove generazioni garantisce una formazione continua sia in robotica sia in laparoscopia, organizzando corsi anche con Acoi sul colon retto e sulla parete addominale ed effettuando proctoring in robotica sia nelle sale operatorie Aoup sia nella sede dei discenti e sul modello animale.

Fonte: Aou Pisa