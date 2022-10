Appuntamento 'spaventoso' al Teatro Quaranthana per Halloween

Nell’ambito della rassegna Sognare Teatro Famiglie, lunedì 31 ottobre ore 17:00, al Quaranthana teatro comunale di San Miniato (via Zara 58, loc. Corazzano), in occasione della festa più spaventosa dell’anno, è l’ultimo appuntamento con AAAH! agghiaccianti avventure ad Halloween del Teatrino dei Fondi, Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, una produzione del Teatrino dei Fondi.

È assicurato un divertimento da brivido alla scoperta di mirabolanti racconti, misteriose avventure e bizzarre creature. Storie paurose creeranno l’atmosfera del terrore e, allo stesso tempo, battute e lazzi renderanno lo spettacolo piacevole e divertente per i piccoli!

Due scienziati da strapazzo, attempati e strampalati sono in trepida attesa per festeggiare la notte più agghiacciante e paurosa dell’anno, Halloween ovviamente.

Sognare Teatro Famiglie è la rassegna dedicata a famiglie e bambini, che è giunta alla decima edizione organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno del Comune di San Miniato, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Un cartellone di spettacoli con compagnie professioniste per assaporare la magia del teatro e far rivivere le fiabe e storie originali sul palcoscenico, in un clima di condivisione e di incontro con una varietà di linguaggi artistici, dal teatro di figura, alle ombre, al teatro d’attore.

