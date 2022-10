Attrezzi da scasso nello zaino, arrestato 38enne a Pisa

Alle ore 03:30 di stanotte una pantera della Squadra Volanti, durante il normale giro di pattugliamento in zona stazione, in via Corridoni ha intravisto un soggetto, che accortosi della presenza della Polizia cercava di eludere il controllo nascondendosi dietro un’ auto.

Agli agenti, allenati a rilevare le situazioni anomale riscontrate lungo l’ itinerario del pattugliamento, non è sfuggita la mosse sebbene repentina e lontana. Pertanto si sono fiondati sul posto e sono riusciti a bloccare l’ uomo, identificandolo per un 38enne italiano regolarmente residente a Pisa. L'uomo aveva una mano sanguinante e veniva trovato in possesso di una punta di trapano, di una pinza ed una chiave inglese e, all'interno del proprio zaino, un trapano con inserito nel mandrino una punta spezzata.

Gli agenti, dopo aver ispezionato i dintorni, hanno notato anche una bicicletta legata ad un palo con catena e lucchetto, quest'ultimo riportava un buco procurato proprio con una punta di trapano e sulla bicicletta vi erano chiare tracce fresche di materiale derivato dalla perforazione e vi era un pezzo di punta di trapano spezzata. I poliziotti sono pertanto risaliti alla abitazione del malvivente, ubicata in zona via Fiorentina hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo un trapano tassellatore che, alla stregua del materiale rinvenuto all’ atto del controllo, veniva posto sotto sequestro.

Il 38enne, con precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato furto aggravato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, ristretto agli arresti domiciliari da dove sarà prelevato domani dalla Polizia per essere condotto in Tribunale, per la convalida dell’ arresto ed il processo per direttissima.