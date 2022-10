A Baccaiano si chiude l'anello per le passeggiate con un nuovo marciapiede

Prende il via in questi giorni il cantiere per la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede nella frazione di Baccaiano, a Montespertoli. L’investimento, che ha quadro economico di Euro 100.000 e che ha copertura al 90% tramite risorse ministeriali, riguarda circa 115 metri lineari lungo la via Volterrana (Strada Provinciale 4) e consentirà ai residenti di Baccaiano di poter raggiungere il camminamento pedonale lungo la circonvallazione di via Virginio in sicurezza, integrando un’ideale percorso ad anello già utilizzato dai cittadini per passeggiare. Le somme a disposizione per questo intervento riguarderanno anche la realizzazione di terre armate di contenimento della scarpata, che consentiranno di avere marciapiedi di ampiezza 1.5 metri con pavimentazione in autobloccante, comprensivi di opere di regimazione delle acque meteoriche. Le lavorazioni, infine, includono anche il rifacimento del tappeto d’usura del marciapiede esistente nei pressi di via Volterrana Nord, 72, in direzione dell’abitato.

“Il tratto su cui investiamo è particolarmente sensibile per i residenti di Baccaiano, perché separa l’abitato della frazione dal camminamento pedonale esistente – commenta il Vicesindaco Marco Pierini, che ha anche la delega ai Lavori Pubblici. “Realizzando il marciapiede ricuciamo dunque questa interruzione, consentendo una migliore fruizione pedonale di Baccaiano e riqualificando il principale accesso all’abitato anche dal punto di vista estetico” conclude.

“Questo intervento – aggiunge il Sindaco, Alessio Mugnaini – rientra a pieno titolo in quella strategia di cura e manutenzione del territorio che mira a tenere insieme tutte le frazioni e a garantire che le risorse siano spese non soltanto in un unico posto di Montespertoli. Aggiungiamo così Baccaiano alla lista di luoghi coinvolti da interventi di riqualificazione pedonale e di abbattimento delle barriere architettoniche, dopo il capoluogo, San Quirico, Montagnana, Ortimino. Sappiamo bene – conclude Mugnaini - che non è sufficiente, anche alla luce delle dimensioni del nostro comune e proprio per questo cerchiamo di mantenere costanza su questi investimenti per non lasciare indietro nessuno”.

L’intervento si inserisce infatti nel programma di abbattimento delle barriere architettoniche che il Comune di Montespertoli ha deciso di avviare utilizzando le risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio per il triennio 2020-2022, che all’articolo 1 comma 29 stanzia risorse per le opere pubbliche degli enti locali. All’importo stabilito dalla normativa, pari a Euro 90.000, si aggiungono le somme destinate al completamento del quadro economico del progetto da parte del Comune di Montespertoli, pari a Euro 10.000.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa