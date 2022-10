Black Friday 2022: gli AirPods tra i prodotti più gettonati del momento

Quali saranno i prodotti più ricercati e gettonati durante il Black Friday 2022? Sembra proprio che nelle prime posizioni della classifica di quest’anno ci siano proprio loro: gli Apple AirPods. Gli auricolari wireless della Mela sono diventati d’altronde dei veri e propri accessori must have, che in moltissimi si augurano di trovare sotto l’albero. Quale occasione migliore del prossimo venerdì nero per acquistarli in vista del Natale? Per gli appassionati degli AirPods Black Friday e Cyber Monday sono delle occasioni d’oro, perché consentono di acquistare questi auricolari ad un prezzo scontato e decisamente meno impegnativo rispetto a quello di listino.

Apple AirPods: i modelli da tenere d’occhio durante il Black Friday 2022

Come tutti gli appassionati della Mela sanno molto bene, di AirPods esistono diversi modelli: da quelli base alla versione Pro che naturalmente ha un costo superiore. Quali sono però i modelli che conviene tenere d’occhio in occasione del Black Friday? Di sicuro, per il momento gli AirPods Pro sono i più ricercati, per il semplice fatto che si tratta degli ultimi arrivati e sono in grado di offrire funzionalità all’avanguardia, che non troviamo nei modelli precedenti. È bene precisare però che anche gli AirPods base sono altrettanto gettonati, soprattutto in occasione del Black Friday. Rimangono infatti un modello validissimo, il cui costo è decisamente più abbordabile e lo diventa ancora di più con gli sconti del venerdì nero.

Dove acquistare gli AirPods scontati durante il Black Friday 2022

Quello che in molti si chiedono ora come ora è dove poter trovare gli AirPods ad un prezzo scontato durante il prossimo Black Friday. Domanda più che lecita, considerando che manca ormai meno di un mese al 25 novembre e vale la pena organizzarsi per non farsi cogliere impreparati. La buona notizia è che al giorno d’oggi sono moltissimi i negozi di elettronica che aderiscono all’iniziativa del Black Friday.

Per avere maggiori chance di trovare il modello che si desidera ad un prezzo scontato però, conviene cercarlo online perché generalmente la disponibilità è più ampia. Sul portale ufficiale di MediaWorld ad esempio saranno disponibili diversi modelli di AirPods scontati durante il Black Friday.

Black Friday 2022: come approfittare delle migliori offerte sugli AirPods

Come approfittare allora delle migliori occasioni ed acquistare gli AirPods ad un prezzo super conveniente il prossimo 25 novembre? I consigli sono sempre gli stessi, ma vale la pena ripeterli per chi ancora non li conoscesse. Innanzitutto, è importante iscriversi alla newsletter del portale online in modo da conoscere in anteprima gli sconti che saranno disponibili durante il venerdì nero. Oltre a questo, è consigliabile registrarsi al portale in modo da non dover perdere tempo prezioso nel momento in cui si deve procedere con la conferma dell’ordine.

Bisogna infatti ricordare che durante il Black Friday è tutta questione di tempistiche. I primi che arrivano, sono quelli che riescono ad accaparrarsi le offerte più vantaggiose mentre chi perde tempo rischia di vedersele rubare da sotto il naso. Meglio dunque non farsi trovare impreparati.