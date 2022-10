Cade in Arno, salvata donna aggrappata a una grata

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sede centrale, sono intervenuti questa mattina alle ore 5:55 in Lungarno Amerigo Vespucci in corrispondenza del torrino della pescaia, per soccorrere e recuperare una donna caduta nel fiume Arno.

Inviati sul posto il nucleo sommozzatori e la squadra ordinaria, che giunti sul posto, si sono calati con una manovra di derivazione speleo alpina fluviale ancorati al veicolo sanitario, per raggiungere la ragazza che si trovava in acqua aggrappata da una grata di protezione del torrino.

I due sommozzatori in acqua hanno garantito il sostegno della donna mentre le veniva fatta indossare un’imbraco per il recupero effettuato successivamente con l’autoscala giunta dal distaccamento di Fi-Ovest.

La donna cosciente e in stato confusionale è stata affidata al personale sanitario per le verifiche del caso.

Sul posto Carabinieri.