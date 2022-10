Caritas ed emergenza povertà, contributo di 50mila euro dalla Fondazione Caript

“Il Centro di Ascolto della Caritas accoglie quotidianamente le richieste di aiuto delle persone e cerca di dare delle risposte concrete. È così che il contributo straordinario della Fondazione Cassa di Risparmio di ulteriori 50mila euro, finalizzati al sostegno diretto delle persone che a noi si rivolgono, è certamente un aiuto considerevole ed essenziale per poter portare avanti tutto questo”.

Così la Caritas Diocesana di Pistoia commenta in una nota il contributo straordinario di 50mila euro ricevuto in questi giorni dalla Fondazione Caript.

“È in un contesto di estrema precarietà - prosegue la nota - che il Centro di Ascolto della Caritas svolge quotidianamente il suo lavoro di sostegno e supporto alle persone in difficoltà della nostra Diocesi: quello che stiamo vivendo è davvero il periodo più duro e più incerto dal dopoguerra ad oggi. Purtroppo gli anni della pandemia, la guerra in Ucraina (e lo spettro terrificante di un conflitto più allargato) e la crisi economica, sociale e politica del nostro paese hanno portato le persone a vivere un senso di forte incertezza del futuro e soprattutto di estrema paura di riuscire a farcela nel quotidiano”.

“Tutto il nostro lavoro - conclude la nota della Caritas - grazie al supporto di operatori e volontari, cerca di restituire dignità e speranza per il futuro. Ringraziamo pertanto la Fondazione che ci dimostra fiducia e pieno sostegno da anni.”