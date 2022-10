Città metropolitana, il bilancio è in equilibrio

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, con il controllo e la salvaguardia degli equilibri. Viene applicato al bilancio avanzo per 1.412.886,51 euro, di cui 658.886,51 euro di avanzo vincolato e 754.000 euro di avanzo accantonato per il rinnovo contrattuale del comparto 2019-2021. Conseguentemente, l’avanzo applicato al bilancio passa da 63,5 mln di euro a 64,9 mln di euro e residuano ad oggi nell’avanzo accertato al 31 dicembre 2021 risorse per 88,7 mln di euro, di cui 29,5 mln di euro come quota libera.

Le entrate tributarie passano da 94,3 mln di euro a 97 mln di euro per una maggiore previsione di incassi di Ipt e Rc Auto, che restano comunque molto al di sotto dei dati di prepandemia del 2019.

Le entrate extratributarie passano da 17,1 mln di euro a 18,6 mln di euro e le principali poste di incremento sono: 500.000 euro di maggiori entrate stimate per violazioni al Codice della strada; 354.943,48 euro per maggiori introiti stimati per l’accesso ai quartieri monumentali di Palazzo Medici Riccardi e 357.049,64 euro per un’entrata una tantum relativa ad un rimborso dal Mef (Ministero dell'economia e delle Finanze) a motivo di una regolazione contabile.

La situazione è di formale e sostanziale equilibrio complessivo del bilancio 2022/2024 per quanto riguarda sia il finanziamento delle spese correnti che delle spese di investimento. Anche la gestione dei residui 2021 e precedenti non rileva squilibrio.

La variazione è stata approvata con i voti di Pd e Iv. Contrari Centrodestra per il cambiamento e Territori beni comuni. Approvata anche una variazione per l'aggiornamento del Dup (Documento unico di programmazione).

Fonte: Città Metropolitana di Firenze