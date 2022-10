Con l'hashish allo skate park, segnalato dalla polizia

Ieri sera la polizia di Firenze ha effettuato una serie di controlli in zona Campo di Marte. In serata le volanti della Questura di Firenze hanno fermato un giovane cittadino peruviano nei pressi dello Skate Park in Viale dei Mille, sorpreso con una dose di hashish. Il giovane, poco più che 20enne, è stato sottoposto a fermo per identificazione e segnalato per possesso per uso personale di stupefacenti. Trovate anche altre due dosi della stessa droga sotto una panchina del parco.