Endometriosi, il centro Endo-Care si presenta a Gambassi Terme

A Gambassi Terme il 5 novembre Endo-Care Firenze si presenta, si tratta di un team multidisciplinare a servizio delle donne affette da endometriosi. L'evento sarà alle Terme della via Francigena dalle 15,30 alle 19,30.

Si parlerà di approccio multidisciplinare insieme ai medici volontari del centro:

Celeste Esposto – Ginecologa esperta in endometriosi

Michela La Torre – Psicoterapeuta

Cristina Quaranta – Agopuntrice

Filippo Arfaioli – Osteopata

Francesca Moschi e Carlotta Calitri – biologhe nutrizioniste

Serena Pesci – paziente e volontaria del centro

Modera l’incontro Carla d’Angela – paziente e volontaria del centro

L’incontro è gratuito e aperto a tutti mam visto il numero limitato di posti, per la partecipazione è necessario inviare una mail a:

uniteperendocare@gmail.com

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile, solo per i residenti del comune di Gambassi Terme aderire all’iniziativa ENDOMETRIOSI FIRMA ADESSO, una raccolta firme per ottenere tutele per le donne con endometriosi.