Fotografia, cinque toscani tra i finalisti del Premio Driving Energy

Sono 5 i finalisti toscani, tra i 40 selezionati, del “Premio Driving Energy 2022 – Fotografia Contemporanea”, il concorso realizzato da Terna con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo culturale del Paese e i nuovi talenti del settore.

Tra i fotografi, provenienti da Firenze, Grosseto e Prato, nomi di rilevanza nazionale e internazionale, ma anche da giovani scoperte che rappresentano, con maturità artistica e finezza interpretativa, i nuovi linguaggi della fotografia. I profili di Dimitri Angelini (Grosseto), Lorenzo Castore (Firenze), Margherita Nuti (Prato), Stephen Roach (Firenze) e Rocco Rorandelli (Firenze), così come quelli dei finalisti delle altre regioni, saranno visionabili in questi giorni nella pagina dedicata sul sito Terna.

Le opere, selezionate tra le oltre 1.300 presentate da candidati di ogni età e provenienti da tutto il territorio italiano, delineano un profilo di grande interesse, non solo per il settore della fotografia ma anche per il complessivo panorama culturale italiano.

In particolare, nelle sole regioni del centro Italia la quota di finalisti selezionati ha raggiunto il 38% del complesso, per un totale di 15 autori.

La Mostra del Premio Driving Energy 2022, allestita a Roma, presso il Palazzo delle Esposizioni, con accesso gratuito dal 15 al 27 novembre, sarà visitabile anche nel Metaverso, lo spazio 3D virtuale nel quale i visitatori possono muoversi, condividere contenuti e interagire attraverso i propri avatar personalizzati. Grazie a questo progetto, che rappresenta per Terna una leva di innovazione al servizio dell’inclusione sociale e della sostenibilità, tutte le persone, in Italia e nel mondo, potranno scoprire la mostra esplorando un ambiente virtuale che riproduce fedelmente i suoi spazi fisici.

Nel giorno di apertura, martedì 15 novembre, avranno luogo anche la proclamazione e la premiazione dei cinque vincitori: quattro premi (Senior, Giovane e due Menzioni Speciali) saranno proclamati dal Curatore, Marco Delogu, e dalla Giuria; una Menzione Speciale sarà decretata dalle oltre 5.100 persone di Terna, che sarà così stata la più grande giuria popolare di un premio fotografico.

Le quaranta opere finaliste saranno valutate dalla giuria, supportata, oltre che dal Curatore, anche dal Comitato di Presidenza del Premio, composto da Valentina Bosetti e Stefano Donnarumma, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato di Terna; la giuria è composta da Salvatore Settis, storico dell’arte e accademico, Lorenza Bravetta, curatrice del settore Fotografia, cinema e nuovi media presso La Triennale di Milano, Elisa Medde, editor, curatrice e scrittrice di fotografia, Emanuele Trevi, scrittore e critico letterario, Premio Strega 2021, Jasmine Trinca, attrice e regista, e Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.

Fonte: Ufficio Stampa