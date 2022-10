Ecco i risultati delle Giovanili e Minibasket Etrusca Basket San Miniato:

U19 GOLD: PRESTAZIONE OPACA E PRIMA SCONFITTA CASALINGA

Finikem Etrusca Basket - Pall. Piombino 63-66

Tabellino: Scardigli 8, Iacopini, Castaldi 4, Tamburini 11, Bellavia 12, Gemignani ne, Ermelani ne, Bettini 11, Speranza 9, Dell’Unto, Vanni 2, Mbengue 6. All. Petrolini, Vice Latini

Una prestazione opaca potrebbe essere l’aggettivo giusto per definire la sconfitta subita dai ragazzi di coach Petrolini e Latini all’esordio casalingo.

Un avvio in sordina dove fin da subito i ragazzi della Rocca si sono trovati in svantaggio a dover rincorrere gli avversari; frutto di una difesa poco aggressiva e troppe palle perse di troppo che chiudono la prima frazione con 7 lunghezze di svantaggio.

Nel secondo periodo c’è stata una piccola reazione che ha permesso di rientrare nel punteggio senza mai però riuscire ad azzannare la partita e andando al riposo lungo sul -3.

Al rientro dagli spogliatoi un quarto disastroso sopratutto dal punto di vista dell’atteggiamento ha condannato la partita.

È stato fatto prendere fiducia agli ospiti che hanno trovato ben troppo spesso facili conclusioni ma sopratutto il fondo della retina anche su doppie chance per facili rimbalzi in attacco.

Nell’ultima frazione una nuova piccola reazione fa ben sperare, infatti i ragazzi hanno tentato fino alla fine di riportare la gara alla pari senza però ahimè riuscirci.

Una partita dove è mancata la voglia di vincere e che servirà come lezione e punto di rivincita. Nei prossimi impegni servirà arrivare più preparati e determinati! Forza!

BUONA LA PRIMI PER I NOSTRI ESORDIENTI

Scuola Basket Cascina - Etrusca Basket San Miniato 6 - 18

Profeti, Macchi, Falorni, Bellesi, Torregrossa, Cehu, Lotti, Bushi, Bellandi, Scherillo, Nardi. All. Latini

Buon inizio per i nostri 2011 che, nella prima giornata del Campionato Esordienti, affrontavano in trasferta la squadra di Scuola Basket Cascina. Partita subito indirizzata dalla grandissima intensità ed aggressività della truppa agli ordini di coach Latini, che nonostante qualche imprecisione di troppo, ha imposto il ritmo alla gara dalla palla a due. Bella prova da parte di tutti i ragazzi che hanno mostrato una grande voglia di impegnarsi in difesa e di giocare insieme in attacco. C’è ancora molto su cui lavorare, ma mantenendo questa mentalità, non potremo fare altro che crescere.