Il Teatro di S. Maria a Monte apre la Stagione con Peter Pan

Questo weekend si apre il sipario su “Dire, Fare, Baciare”, la Stagione 2022/23 del Teatro Comunale di S. Maria a Monte (Pi) firmata Teatro di Bo’ con la direzione artistica di Franco Di Corcia jr. In occasione dell’apertura della nuova rassegna ritorna, in una veste completamente rinnovata, “Peter Pan, 5 Regole e ½ per essere Felici”, lo spettacolo del Teatro di Bo’ dedicato a bambini e famiglie che ha consacrato Peter Pan come “mascotte” del Teatro. A salire sulla scena, con la regia di Franco Di Corcia jr, è Mattia Pagni, giovane spalla del Teatro di Bo’ che proprio lo scorso 25 Ottobre è stato scelto come regista vincitore di “Toscana in Spot 2022 No Hate”, concorso indetto da Corecom Toscana con il Consiglio Regionale della Toscana, presentando il suo spot “Cancella l’odio”.

Lo spettacolo racconta dell’amicizia tra Peter e Mattia che, dal loro primo debutto nel 2017, girano i paesi portando Favole e Fantasia, ma come si sono incontrati?

Peter è piccolo, Mattia è grande, o almeno ci prova, e come tutti i grandi vive la sua vita fatta di regole e responsabilità, ma quando si spegne la luce sogna di vivere ancora la Magia di quando era piccolo. Qui entra in gioco Peter, l’eterno bambino, che insieme al suo nuovo amico insegnerà i segreti che fanno girare il mondo.

Grandi e piccoli uniti per scoprire che per Essere Felici bastano solo cinque regole e mezzo.

L’appuntamento è quindi per Venerdì 28 Ottobre, ore 21.00, Sabato 29 Ottobre, ore 16.30, Domenica 30 ottobre, ore 17.30. I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati su Vivaticket o presso la Biglietteria del Teatro.

Prossimo appuntamento della Stagione Venerdì 4 Novembre, ore 21.00, con il reading teatrale in ricordo dell’Alluvione del ‘66 “Se io Fossi Acqua”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Teatro al 351.5944009 (anche whatsapp) o visitare il sito www.teatrodibo.it/smam.

Fonte: Ufficio Stampa Pensieri di Bo’ / Teatro di Bo’