La Toscana dei fratelli Taviani: ne parlerà il professor Andrea Baldinotti

La Toscana dei fratelli Taviani, con una lezione dello storico dell’arte Andrea Baldinotti sull’opera dei due registi sanminiatesi noti in Italia e nel mondo, registi e sceneggiatori vincitori del David di Donatello con "La Notte di San Lorenzo": venerdì 28 ottobre – alle 18 a Palazzo Grifoni a San Miniato – andrà in scena il terzo dei cinque incontri organizzati dal professor Antonio Natali, ex direttore della Galleria degli Uffizi e adesso consulente culturale dell’Associazione culturale Arco di Castruccio di Montopoli,promotrice di questo momento di cultura e approfondimento.

L’associazione guidata dalla presidente Isabella Gagliardi si avvale della collaborazione del Centro Studi sulla Civiltà del tardo Medioevo e del Santuario della Madonna di San Romano. Oltre al patrocinio degli amministrazioni comunali di San Miniato e Montopoli.

“Quella luce là in fondo” - titolo dell’incontro – sarà così strutturato: dopo i saluti delle autorità e l’introduzione della professoressa Gagliardi, sarà Andrea Baldinotti a entrare nel merito della Toscana dei fratelli Paolo e Vittorio (venuto a mancare nel 2018), figli prediletti di San Miniato. Questo il programma dei prossimi incontri: 11 novembre 2022, ore 18,00, San Miniato, relatrice Nicoletta Pons, titolo " Il Maestro di San Miniato"; a chiudere proprio Natali, il 3 dicembre 2022 alle 18 a San Romano con “il territorio e i musei". L’iniziativa è resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, degli altri sponsor (Conceria La Patrie, Chiara Cioni – Unipolsai, Bertolini Marco Costruzioni, Menichetti Cioccolato e Conad) e ovviamente dei volontari e dei consiglieri dell’associazione culturale montopolese.