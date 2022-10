La Via dei Presepi di Cerreto Guidi, ecco come partecipare

Si svolgerà dall’8 dicembre al 15 gennaio, a Cerreto Guidi, l’XI edizione della Via dei Presepi. Diventata in pochi anni meta di numerosi visitatori, la manifestazione è cresciuta notevolmente e anche quest’anno si annuncia interessante e ricca di novità e di iniziative.

In questi giorni sono stati attivati gli incontri con le associazioni per definire tutti i dettagli del programma che sarà presentato prossimamente.

E’ stato definito un regolamento consultabile sul sito del comune. La partecipazione è gratuita e le iscrizioni che devono essere compilate su un apposito modulo, anch’esso disponibile sul sito del Comune, vanno formulate entro e non oltre il prossimo 30 novembre.

“Stiamo lavorando per la prossima Via dei Presepi - commenta il sindaco Simona Rossetti - siamo felici della crescita costante che sta avendo la manifestazione ormai riconosciuta come un’iniziativa tradizionale per la nostra comunità e non solo. L’ obiettivo che intendiamo perseguire è quello di creare intorno alla tradizione del presepe una maggiore conoscenza e valorizzazione del nostro territorio”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa