Manutenzioni e nuovo parcheggio a Cerreto Guidi, il punto

Proseguono sul territorio comunale di Cerreto Guidi i lavori pubblici e le manutenzioni. "E’ fondamentale - dichiara il Sindaco Simona Rossetti - portare avanti i lavori di messa in sicurezza delle nostre strade e dell’abbattimento delle barriere sui nostri marciapiedi”.

I lavori per il rifacimento del parcheggio pubblico, a due passi dal centro storico, sono iniziati nei giorni scorsi con la potatura degli alberi e proseguiranno fino alla prossima primavera riordinando tutti gli stalli, ampliando lo spazio verde di pertinenza degli alberi, creando un marciapiede, posizionando nuovi pali per l’illuminazione e realizzando una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. L’intervento prevede una spesa di circa 200mila euro.

Sono in corso lungo la strada provinciale 31, dei lavori per l’abbattimento di barriere architettoniche e rifacimento marciapiede.

Nel corso dei lavori vengono apportate delle limitazioni alla circolazione così come disposto in un’ordinanza della Città Metropolitana di Firenze con un senso unico alternato durante l’orario di lavoro fra le 7.30 e le 17.30. L’intervento prevede una spesa di 55mila euro.

"Questo intervento necessario per abbattere le barriere architettoniche- osserva il Sindaco- dovrà essere completato da un lavoro importante per il quale Acque SpA è stata sollecitata più volte per la sostituzione delle tubature dell’acqua".

Avviati lungo Via Torribina e Via di Corliano dei lavori per il ripristino di alcuni tratti di asfalto. Si tratta di un intervento importante per la sicurezza finanziato con fondi straordinari del Ministero dell’Interno.

Durante i lavori, fra le 8.30 e le 18, si rendono necessarie delle modifiche alla circolazione che potranno portare anche alla chiusura di tutto il tratto stradale. E’quindi importante fare attenzione alla segnaletica che indicherà queste limitazioni.

L’intervento prevede una spesa di 60mila euro.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa