Mercato d'Autunno, il Turbone festeggia in attesa di Bosco in Festa

Dopo due anni di stop è tornata una festa d’autunno a Turbone. Doveva essere un evento di collegamento per rilanciare Bosco in Festa, che il prossimo anno festeggerà il 20° compleanno, invece la ricchezza di iniziative e attività che si sono svolte tra sabato e domenica hanno portato una platea di partecipanti straordinaria.

Questo è stato il mercato Enogastronomico d’Autunno: un bagno di folla che tra una castagna e un bicchiere di Vinnovo è andata alla scoperta della valle del torrente Turbone, a piedi o in bici, ha visto spettacoli di musica, di ballo e circensi.

Un evento che aveva anche l’obiettivo di unire nuovamente la comunità della frazione Montelupina e ci è riuscita appieno vista la grande partecipazione di volontari che hanno abbracciato il progetto.

Un successo quindi, da tutti i punti di vista, che darà nuovo vigore alle attività del Circolo Arci Moreno Gracci di Turbone. A questo punto non resta che aspettare la 20° edizione di Bosco in Festa, in programma ad ottobre 2023, e tutte le altre iniziative del circolo.

Fonte: Bosco in Festa