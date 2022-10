'Oliwoodcompost', alle Nazioni Unite la mostra di Maria Mikloskova da Vicopisano

L'artista di Vicopisano, Maria Mikloskova, ha appena terminato la sua mostra, Oliwoodcompost, nelle prestigiose sale del World Food Programme delle Nazioni Unite a Roma.

Tra le importanti visite ricevute, per apprezzare l'arte di Mikloskova, anche quella dell'ambasciatrice slovacca a Roma, Karla Wursterova, del Vicedirettore del Programma, Rasmus Egendal e di diplomatici di altri Paesi.

"Sono emozionata e felice per quanto sta accadendo, _ dice l'artista, originaria di Bratislava e trasferitasi a Vicopisano perché innamoratasi di questo territorio, del Monte Pisano, dei suoi paesaggi e dei suoi sapori _ la prossima mostra per il World Food Programme, delle Nazioni Unite, sarà a New York."

Dopo gli studi all’Accademia delle Belle Arti Mikloskova è stata giornalista di moda ed è tuttora, peraltro, anche una fotografa eccellente.

Il 7 novembre del 2021 il Sindaco Matteo Ferrucci e la Consigliera alla Cultura, Elena Pardini, hanno inaugurato la mostra di Mikloskova a Palazzo Pretorio, e le sue foto hanno abbellito il borgo anche durante Vicopisano Castello in Fiore.

Ho scattato queste foto _ racconta l'artista _ nel corso di due anni, mentre provavo le ricette, tutte toscane e genuine, per il mio libro di cucina, Oliwoodparty.

Prima di buttare via gli scarti, le bucce, il compost insomma, nella mia compostiera, li ho osservati, nell’armonia dei cromatismi e delle forme che si creavano, e ho così iniziato a fotografare. Ho cercato di catturare la bellezza di ciò che, dopo aver vissuto, si rende utile abbandonandosi alla natura, trasformandosi completamente.

Del resto esistere è cambiare, cambiare è maturare e maturare e continuare a creare sé stessi senza fine. L’unica costante nella vita è il cambiamento, proprio come cambiano le stagioni, i colori e di conseguenza la vita…”

Si tratta di 64 scatti, stampati su tela, “ho fotografato per non smettere di guardare”, conclude.

"Le nostre congratulazioni più grandi a Maria _ intervengono il Sindaco e la Consigliera Pardini _ per questo suo straordinario percorso. Sicuramente un talento e una sensibilità artistica come la sua non debbono né possono passare inosservati.

Siamo orgogliosi che il nostro territorio, i nostri prodotti, i nostri colori e panorami abbiano potuto ispirarla nel realizzare le sue opere e, confidando di vederla sempre più spesso esporre in contesti importanti come quelli di Roma e New York, la ringraziamo e le ribadiamo, come lei già sa, che i suoi lavori saranno sempre i benvenuti a Vicopisano e nel nostro Comune."

Fonte: Ufficio stampa