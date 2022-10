Padel Empoli, bronzo per Michela De Luca e Vittoria Giraldi ai campionati europei

Le nazionali junior di Padel, sia maschile sia femminile, conquistano la medaglia di bronzo al Juniors European Padel Championships 2022, giocati a Valencia, riuscendo a centrare un risultato storico per i nostri giovani e per i colori azzurri.

In particolare, la compagine delle azzurrine, di cui facevano parte le giovani atlete empolesi Michela De Luca (16 anni) e Vittoria Giraldi (14 anni) e capitanata dalla selezionatrice Sara Celata, dopo aver disputato un ottimo girone di qualificazione si sono arrese solo in semifinale con la fortissima squadra dei padroni di casa della Spagna vincendo la successiva finalina contro la Francia. Per le giovani padelliste questo terzo posto rappresenta uno dei migliori risultati a livello agonistico conquistato da atleti empolesi.

Le due medaglie di bronzo testimoniano ancora una volta come il movimento giovanile del Padel sia in crescita esponenziale nel nostro paese e come il “sistema Padel” della Federazione, che dall’inizio del 2022 ha organizzato una serie di raduni regionali e nazionali che ha coinvolto più di 600 ragazzi, stia iniziando a dare i propri risultati.

Fra l’altro, i due ottimi risultati arrivano nei giorni in cui la stessa Federazione Italiana Tennis ha deciso di approvare il cambiamento della sua denominazione In “Federazione Italiana Tennis e Padel” proprio in considerazione della crescita esponenziale di questo sport.

