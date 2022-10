Partnership Firenze Marathon e Joma, ci siamo

La Firenze Marathon e l’Atletica Firenze Marathon hanno presentato in Palazzo Vecchio i termini dell’accordo tecnico con l’azienda Joma Sport che sarà sponsor tecnico della prossima Firenze Marathon (di scena come sempre nell’ultima domenica di novembre).

Padrone di casa Cosimo Guccione, assessore allo sport del Comune di Firenze. Con lui Giancarlo Romiti, presidente del Comitato organizzatore Maratona di Firenze, Luca Androsoni, presidente di Atletica Firenze Marathon, Mirko Annibale, responsabile Italia di Joma Sport, Mònica Del Arco, responsabile marketing Joma Sport.

Joma Sport è un'azienda di abbigliamento tecnico multisport, che passa dall'atletica, al rugby, calcio, calcio a 5, tennis, padel, volley, basket e altre discipline.

Nata nel 1965 ed in crescente espansione, Joma è entrata nel mondo dell’atletica già nel 1990 e due anni dopo lo spagnolo Fermín Cacho, equipaggiato Joma, vinse l’oro sui 1.500 metri ai Giochi olimpici di Barcellona. Supporta varie realtà internazionali, Federazioni e singoli campioni. Nel 1998 fu la prima ditta di calzature sportive a inaugurare la moda delle scarpe colorate sui campi da calcio, non più solo il tradizionale colore nero. Joma è partner tecnico ufficiale, tra le altre, anche della Federazione italiana tennis.

Firenze Marathon e Joma hanno firmato un contratto di collaborazione pluriennale. Stessi termini dell’accordo anche per la fornitura e la sponsorizzazione della squadra di atletica, fornendo abbigliamento all'intera squadra per tutte le categorie e per le manifestazioni che l’Atletica Firenze Marathon organizza durante l’anno.

I DETTAGLI

Joma fornirà il capo tecnico ufficiale della Firenze Marathon 2022, la t-shirt ufficiale che è stata presentata in conferenza stampa, che sarà consegnata a tutti i partecipanti alla maratona. Le proiezioni vedranno una partecipazione di circa 7000 partecipanti, incremento importante rispetto ai 4500 della scorsa edizione.

Fornirà inoltre il vestiario ufficiale ai volontari lungo il percorso della maratona, a quelli all'Expo che si tiene il venerdì e il sabato che precedono la gara e a tutti i membri dello staff organizzativo dell'evento.

Joma ha lanciato una linea specifica Joma/Firenze Marathon, e quindi non solo abbigliamento tecnico ma anche un modello specifico di scarpa tecnica che potrà essere acquistata sia on line ma anche direttamente presso l’Expo, ad un prezzo vantaggioso. La scarpa tecnica esclusiva brandizzata Firenze Marathon è una prima assoluta per l’evento fiorentino, con i colori bianco e rosso di Firenze, il tricolore della bandiera italiana e il logo della maratona fiorentina. Sarà venduta a un prezzo speciale anche durante il Marathon Expo che precederà la maratona, venerdì 25 e sabato 26 novembre.

Già in questo 2022 Joma aveva supportato, sempre con proprio materiale tecnico, sia la Guarda Firenze che la Cetilar Run Notturna di San Giovanni, gli altri eventi organizzati da Firenze Marathon.

Al Marathon Expo, che anche quest’anno si terrà presso la struttura indoor dello stadio di atletica in viale Fanti, Joma sarà presente con proprio stand per la vendita di materiale tecnico brandizzato Firenze Marathon.

LE REAZIONI

Da parte di Firenze Marathon è stata espressa la soddisfazione per un accordo che rilancia la manifestazione che già è nel cuore dei fiorentini che vi partecipano e che vi assistono in grande numero e in un clima di grande festa. Analoga soddisfazione è stata espressa dai vertici della società di atletica leggera che ha la principale base operativa allo stadio di atletica del Campo di Marte, con centinaia di famiglie che vi gravitano intorno e squadre agonistiche ai vertici del movimento nazionale.

"Due soggetti importanti come l'Atletica Firenze Marathon e la Firenze Marathon hanno stretto un accordo con un soggetto del calibro di Joma - ha dichiarato l'assessore allo sport del comune di Firenze, Cosimo Guccione - questo è un bel segnale anche per tutto lo sport fiorentino, che si dimostra capace di stringere relazioni e di catturare l'interesse di partner così rilevanti. Ringrazio Joma per questa scelta, che rientra in una sua strategia di crescita costante: un percorso di sviluppo che spero possa accompagnare il più possibile il rilancio non solo di queste due società ma anche di tutto il mondo dell'atletica. Atletica Firenze Marathon e la Firenze Marathon sono due realtà proiettate nel futuro, attente ai cambiamenti della società. Grazie a competenza, capacità di relazioni e presenza nel tessuto cittadino, riescono a vivere i cambiamenti cercando di anticiparli".

IL VIDEO

Qui le videointerviste con i riflessi della giornata: QUI.