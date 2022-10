Processo Ceaf, Gestri e Biffoni assolti. Quattro condanne

Il tribunale di Prato ha assolto gli ex presidenti della Provincia Lamberto Gestri e Matteo Biffoni, i quali erano imputati di concorso in bancarotta semplice aggravata nell’esercizio delle loro funzioni dell’epoca per il fallimento del Creaf perché “il fatto non sussiste”. Il Centro di ricerca e alta formazione infatti, a dispetto di una spesa di 22 milioni di euro pubblici, non è mai stato inaugurato.

Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Assoluzione anche per i due membri del collegio sindacale rimasti in carica fino al 2014, Marco Bini e Giovanni Picchi. Invece, sono stati condannati entrambi a 8 mesi Luca Rinfreschi, presidente del Creaf fino al 2014 e Laura Calciolari, l’amministratore unico che nel 2016 chiese per il centro il concordato preventivo, poi respinto e tradotto nel fallimento. Gianmario Bacca e Veronica Melani, membri del cda, sono stati condannati a sette mesi.

Il pubblico ministero aveva chiesto condanne per tutti per un complessivo superiore a 11 anni.