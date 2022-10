Serie di furti di attrezzi agricoli tra Scandicci e Montelupo

Una serie di furti di attrezzi e mezzi nelle aziende agricole del territorio fiorentino, da Scandicci e Montelupo. Lunedì mattina ignoti hanno portato via la motozappa, il taglia erba, oggetti più piccoli e un trattore, dall'azienda agricola 'Il Giardino della Luna' di Mosciano, sulle colline di Scandicci. A portare avanti la piccola azienda, a conduzione familiare, sono marito, moglie e i suoceri, i quali adesso si trovano in grande difficoltà: la proprietaria ha infatti raccontato al quotidiano Il Tirreno quanto avvenuto sostenendo che senza attrezzi, peraltro alcuni ancora da finire di pagare, non sarà possibile finire la raccolta. Per questo l’azienda ha avviato una campagna di raccolta fondi che ha suscitato tanta solidarietà.

Il danno, però, resta enorme, e anche altre aziende del territorio starebbero vivendo questo incubo. Da quanto appreso, infatti, altri imprenditori agricoli starebbero denunciando episodi simili, anche nell'Empolese Valdelsa, in particolare a Montelupo Fiorentino. Nel settore si parla di una banda di ladri specializzato che dopo aver rubato i macchinari li spedirebbe immediatamente all'estero.