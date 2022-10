Truffa dello specchietto a Pisa, denunciato un sanminiatese

Alle ore 09.45 circa di ieri una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in via Aurelia Sud, per la segnalazione da parte della Polizia Stradale di Pisa di un’autovettura Alfa Romeo con a bordo un soggetto che aveva tentato la cosiddetta “truffa dello specchietto”. I truffatori, che viaggiano con uno specchietto retrovisore già rotto, prendono di mira persone di minorata difesa e le costringono a fermarsi a bordo strada, dopo aver dato alla vettura del malcapitato in transito un colpo con una bottiglia di plastica o altro strumento simile per simulare un impatto in realtà mai avvenuto, accusando la vittima di aver cagionato per colpa la rottura dello specchietto, chiedendo la consegna nell’immediato di una somma di denaro variabile tra le 50 e le 300 euro per evitare denuncia alla assicurazioni. La Sala operativa della Questura ha inviato sul posto due pattuglie, che ha intercettato l’auto, condotta da un samminiatese, con precedenti specifici.

La vittima, un cittadino pisano 83enne sentito da una pattuglia della Polizia stradale nel frattempo sopraggiunta riferiva che mentre percorreva la via Aurelia sud nei pressi della sede della Agenzia delle Entrate, sentiva un leggero colpo alla macchina e successivamente è stato avvicinato dall’ auto poi fermata dalle volanti, il cui conducente ha accusato l’anziano di avergli causato la rottura dello specchietto. La vittima, intuendo che poteva trattarsi di un raggiro si è allontanato e ha contattato la Polizia, consentendone così la individuazione.

L'uomo è stato condotto in Questura e, al termine degli accertamenti, denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di truffa; inoltre il questore ha emesso nei suoi confronti la misura id prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 2 anni, pena una ulteriore denuncia all’ autorità giudiziaria.