Truffa dello specchietto, denunciato sanminiatese a Pisa

Ennesimo caso di truffa dello specchietto poco prima delle 10 di ieri sull'Aurelia Sud a Pisa. Un uomo di San Miniato, con precedenti specifici, è stato denunciato dalla polizia per truffa e su di lui è stato emesso un foglio di via con divieto di ritorno per 2 anni a Pisa. La truffa dello specchietto è stata segnalata alla stradale: un'Alfa Romeo con a bordo truffatori che simulavano un incidente allo specchietto per chiedere subito i danni e intascare contante con la minaccia altrimenti di avere ripercussioni con le assicurazioni. A essere nel mirino un 83enne pisano che è stato avvicinato dai truffatori ma che poi è riuscito a chiamare la polizia.