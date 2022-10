Truffe agli anziani, incontro con i carabinieri a Pontedera per non essere derubati

Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe che colpiscono, specialmente, le fasce più deboli, avviata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa in tutto il territorio della Provincia, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno organizzato diversi incontri informativi per illustrare il fenomeno, con specifico focus sulle truffe commesse in danno agli appartenenti alla terza età.

Durante il primo appuntamento, tenuto presso l’oratorio della Chiesa di San Giuseppe nel quartiere Oltrera, alla presenza del parroco, Don Giorgio, i Carabinieri hanno incontrato un nutrito gruppo di persone per fornire loro preziosi consigli e utili raccomandazioni sulle buone prassi da adottare nei casi sospetti, anche attraverso un opuscolo, illustrativo delle tecniche di truffa più diffuse (creato per rassicurare e consolidare un clima di fiducia e sicurezza), che è stato consegnato ed illustrato con l’invito a diffondere l’argomento trattato anche a coloro che non sono potuti intervenire.

L’obiettivo è quello di rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, capaci di intercettare in anticipo il pericolo di azioni criminali contro la parte della società generalmente più esposta ai rischi e che costituiscono il luogo di supporto di quanti sono già stati vittima e vivono nell’insicurezza e nella paura, con inevitabili ripercussioni sullo stile e qualità della vita.