Sente urlare una donna e chiama la polizia, ma si trattava di un'attrice

Ha sentito le urla strazianti di una donna e un gran tonfo, poi minuti di silenzio. Per questo ha deciso di chiamare la polizia. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno capito cosa era successo: erano le prove di uno spettacolo della scuola di Pierfrancesco Favino.

Sembra uno sketch umoristico, ma è successo davvero, a Firenze, in Oltrarno. Come riporta Repubblica, verso l'ora di pranzo di martedì 25 ottobre una passante in via Romana si è spaventata sentendo prima delle forti grida e poi un tonfo.

La polizia è intervenuta sul posto, ha suonato ai campanelli e bussato alle porte, ma senza esito. Un agente, infine, ha scoperto da dove proveniva il tutto: entrando in via Santa Maria ha notato la Scuola di formazione del mestiere dell'attore Oltrarno, diretta da Pierfrancesco Favino (assente al momento del fatto).

Ecco spuntata la verità. Urla e tonfo erano una prova teatrale, un'esercitazione di altissimo livello. Equivoco chiarito, per fortuna col lieto fine.