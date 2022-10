Via Leonardo ciclopedonale, Petroio connessa con Spicchio-Sovigliana

Completato a Vinci anche il secondo lotto del percorso ciclopedonale di Via Leonardo: un segmento che adesso connette, a tutti gli effetti, l’area di Petroio (sia commerciale che residenziale) con il centro urbano. Il percorso, che si sviluppa in sicurezza per pedoni e ciclisti, fa parte di un intervento dell’Amministrazione comunale che si è tradotto in 1,5 km di pista corredata da illuminazione pubblica e da una rete di sottoservizi.

“Un tassello ulteriore – commenta il sindaco Giuseppe Torchia - di un progetto declinato nel segno della sostenibilità e dell’attrattività dei nostri territori. Un’area che si proponeva come periferica rispetto al centro urbano di Spicchio e Sovigliana adesso conosce una dimensione nuova e propulsiva, sia dal punto di vista commerciale che residenziale”.

Il lavoro non si ferma qui: in programma c’è anche un terzo lotto, già finanziato, destinato ad allungare ulteriormente il percorso. I progetti, già approvati, prevedono che la pista arrivi fino all’area sportiva.

“La valenza ambientale di un simile approccio – prosegue il sindaco – è di tutta evidenza. Alimentare questa dinamica consente di collocarci in una posizione congrua rispetto alle esigenze di chi vive il territorio e del turismo. In questo senso, i dati ci dicono che sono in crescente aumento i visitatori che scelgono le ciclovie come nuova modalità per trascorrere le vacanze: è un trend destinato ad espandersi ulteriormente nei prossimi anni. Questo investimento – conclude - fa parte di un progetto molto più ambizioso che prevede la realizzazione di una mobilità dolce destinata ad arrivare fino al capoluogo, attraverso l'area di Mercatale”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa