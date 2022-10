VolterraGusto, ultimo weekend tra eccellenze, cultura e divertimento

Dopo la straordinaria affluenza registrata nelle giornate di apertura è in arrivo il secondo e ultimo fine settimana targato VOLTERRAGUSTO, un “weekend lungo” che approfittando del ponte regalerà al pubblico DA SABATO 29 OTTOBRE A MARTEDI' 1 NOVEMBRE quattro giorni di eventi tutti da vivere.

Davvero ricchissimo il calendario, con tanti appuntamenti gastronomico-culturali che avranno come punto centrale la XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA. Gli spazi espositivi e di assaggio abbracceranno come sempre alcuni dei luoghi simbolo di Volterra: Piazza dei Priori e le Logge di Palazzo Pretorio, la Saletta di Via Turazza, le Cantine di Palazzo Viti e il Chiostro della Pinacoteca. Apertura SABATO DALLE 15 ALLE 20 e DOMENICA DALLE 10 ALLE 20.

Fra le tante iniziative anche la tappa volterrana di DiVino Etrusco (in programma nel Chiostro della Pinacoteca negli orari della manifestazione), rassegna enoica nata dall’idea di ricostituire tramite il vino il legame tra le dodici città Etrusche anticamente confederate nella Dodecapoli. Le etichette di una selezione di cantine di Volterra, Arezzo, Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Tarquinia, Veio e Vulci si riuniranno in un banco d’assaggio e in degustazioni guidate dall'enogastronomo Carlo Zucchetti.

Questi i principali eventi in programma (info e dettagli: www.volterragusto.com ):



SABATO 29 OTTOBRE

Dalle ore 15 alle ore 20

XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO

E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA

Ore 16 – Loggia centrale di Palazzo Pretorio

LABORATORIO PER BAMBINI SULLA PANIFICAZIONE

Ore 18 – Loggia centrale di Palazzo Pretorio

LABORATORIO SULL CIOCCOLATO

DOMENICA 30 OTTOBRE

Dalle ore 10 alle ore 20

XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO

E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA

Ore 10 – Bosco di Berignone

BACCHE, SPIRITI E GIN

Escursione nel Bosco del Berignone alla scoperta delle bacche

e della distilleria perduta con degustazione finale

Ore 12 – Loggia centrale di Palazzo Pretorio

SHOW COOKING SUL RIUSO CREATIVO

E CONTRO LO SRECO DEGLI ALIMENTI

di Federico Frosali

Ore 15.30 – Sala Maggior Consilio Palazzo de' Priori

PREMIO SPECIALE VOLTERRAGUSTO '22

a Lorenzio Biagiarelli



LUNEDI' 31 OTTOBRE

Dalle ore 10 alle ore 20

XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO

E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA

Ore 15 – Piazza de' Priori

LE SFOGLIE DEI RECORD

Con Rina Poletti, storica “sfoglina” emiliana e direttrice

dell’Accademia della Sfoglia impegnata nella realizzazione

in Piazza dei Priori di una sfoglia da Guinness.



MARTEDI' 1 NOVEMBRE

Dalle ore 10 alle ore 20

XXIV MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO

E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA

Ore 9 – Tartufaia di San Quirico

VISITE IN TARTUFAIA

Ore 16 – Piazza dei Priori

GRUPPO STORICO, SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DI VOLTERRA



TUTTI I GIORNI

Sabato dalle 15 alle 20, gli altri giorni dalle 10 alle 20 – Chiostro della Pinacoteca

DIVINO ETRUSCO

Rassegna enoica nata dall’idea di ricostituire tramite il vino il legame tra le dodici città Etrusche

anticamente confederate nella Dodecapoli. Le etichette di una selezione di cantine di Volterra, Arezzo,

Bolsena, Cerveteri, Chiusi, Cortona, Orvieto, Perugia, Piombino, Tarquinia, Veio e Vulci si riuniranno

in un banco d’assaggio e in degustazioni guidate dall'enogastronomo Carlo Zucchetti.

dalle ore 17.30 alle ore 22 – Volaterra (Via Turazza)

TARTUFO, OLIO E SALE DI VOLTERRA: ESTRATTI E SIGNATURE COCKTAIL LIST

A cura di Wolly Rifai – bartender.

Ore 10 - 13 / 14-18 - Via delle Moje Vecchie, Saline di Volterra

VISITA GUIDATE ALLA SALINA LOCATELLI DI VOLTERRA

Sguardo alla “cascata di sale” nell'imponente Padiglione Nervi e ingressi al

Museo del Sale e all'Emporio del Sale (prenotazione obbligatoria)



Dalle ore 12 alle ore 18 - Fortezza Medicea, Rampa di Castello 4

VISITA ALLA TORRE DEL MASCHIO DI VOLTERRA

Percorso nella Torre del Maschio della splendida Fortezza Medicea di Volterra oggi adibita a penitenziario,

inclusivo anche degli Orti del Carcere, a cura di Cooperativa La Torre e Casa Penale di Volterra.

Biglietto acquistabile in loco senza prenotazione, ultimo ingresso ore 17.30



Ore 10 - 12 / 14-18 - Parcheggio dell'ex Ospedale Psichiatrico

SULLE TRACCE DI NOF4

Percorsi esperienziali nelle aree dell'Ex Ospedale Psichiatrico e Museo Archivio Lombroso di Volterra sulle tracce di NOF4, pseudonimo di Fernando Nannetti, incisore italiano che durante la reclusione presso l'ospedale psichiatrico di Volterra fu autore di un ciclo di graffiti considerato un capolavoro dell'Art Brut.



Senza dimenticare le tante MOSTRE allestite in giro per la città, fra cui: “La scala del terzo paradiso” di Michelangelo Pistoletto e l'esposizione collettiva “Lavorarecamminare” a cura di Ilario Luperini presso la Pinacoteca Civica; “Mino Trafeli: la Scultura Impossibile 2018 – 1980” nel Salone Superiore del Palazzo dei Priori; “Oltre il visibile”, con opere realizzate dai malati dell'ex ospedale psichiatrico di San Salvi esposte nella Sala Giudice Conciliatore Palazzo dei Priori; “I tesori dell'alabastro” di Nico Lopez Bruchi nel Centro Espositivo Santa Maria Maddalena; “Città e frontiere” di Mark Brasington nel Sottotetto di Palazzo dei Priori.

Per info e aggiornamenti: www.volterragusto.com | mail: infovolterragusto@gmail.com

Ufficio Turistico “Volterra, Valdicecina”: tel. 0588-86099 | mail: info@volterratur.it



ORARI:

SABATO dalle 15 alle 20

TUTTI GLI ALTRI GIORNI dalle 10 alle 20

Fonte: VolterraGusto