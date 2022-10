World's Best Vineyards, la prima al mondo è la cantina Marchesi Antinori

Al primo posto della World's Best Vineyards 2022 c'è la cantina Antinori nel Chianti Classico di Marchesi Antinori. Si trova a Bargino, frazione di San Casciano in Val di Pesa, in provincia di Firenze: è stata votata come la migliore tra le eccellenze dell'enoturismo mondiale.

La notizia arriva direttamente dall'Argentina, dalla serata di premiazione svoltasi a Mendoza. World's Best Vineyards raccoglie le cantine più suggestive da tutto il mondo, da visitare almeno una volta nella vita, con l'obiettivo di promuovere l'enoturismo a livello mondiale. La votazione finale è data da una giuria di 500 intenditori di vino, sommelier e esperti di turismo. I criteri per la premiazione sono molteplici, tra cui la qualità dell'esperienza complessiva, l'atmosfera, la cucina, le attività, il panorama, il personale e il rapporto qualità prezzo.

La cantina Antinori nel Chianti Classico è stata inaugurata il 25 ottobre 2012. Ricoperta da vigneti e nascosta tra ulivi e boschi, si distingue per il basso impatto ambientale e l'alto risparmio energetico. Realizzata dall'architetto Marco Casamonti, i lavori sono durati sette anni. La cantina è visitabile dal pubblico lungo un percorso enologico, degustativo, architettonico ed artistico.