Capanne ricorda, un'iniziativa sugli eventi del 1921

Questo il programma della serata. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Montopoli in Val d'Arno Giovanni Capecchi, dell'assessora alla Cultura della memoria Alessandra Nardini, di Gabriella Garzella Presidente della Società Storica Pisana e di Giorgio Parlanti Presidente Sezione ANPI di Montopoli in Val d’Arno, ci sarà l'intervento "L’Italia fra la Prima guerra mondiale e la Marcia su Roma"di Alessandro Volpi - Università di Pisa. A seguire ci saranno le letture a cura della Compagnia Teatrale "No, grazie" e la presentazione del volume: “Capanne, 1921. Una comunità che ricorda” a cura di Roberto Boldrini con le testimonianze di Fabrizio Susini e Sandro Vanni. Le conclusioni sono affidate a Bruno Possenti, Presidente del Comitato provinciale ANPI di Pisa.

Si tratta della quarta iniziativa sul progetto "Capanne 1921". Il 12 luglio 2021 la Consulta di Capanne ha organizzato un incontro pubblico per presentare il progetto e raccogliere memorie orali sui fatti del 1921. Il 25 settembre 2021 c'è stata la deposizione di una corona e la collocazione, in piazza Guido Rossa a Capanne, di una targa alla memoria di Altibano Gronchi e Mario Susini. Infine il 3 ottobre 2021 è andato in scena lo spettacolo teatrale “20 settembre 1921. Un giorno di inutile violenza” presso il cinema-teatro di Capanne, realizzato dalla compagnia “No Grazie” per ricordare gli avvenimenti accaduti a Capanne nel 1921.