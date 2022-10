Concorso a Empoli per un ruolo da dirigente amministrativo

Il Comune di Empoli ha indetto un concorso pubblico per la copertura di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di “Dirigente Amministrativo” per il Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane.

I candidati interessati a partecipare al concorso devono far pervenire la domanda esclusivamente in via telematica utilizzando la piattaforma disponibile nella sezione del sito istituzionale denominata "Bandi di Concorso", entro le ore 23.59 del giorno 9 novembre 2022.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda di

partecipazione

Per poter partecipare alla selezione il candidato deve: essere in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o in

alternativa di Carta d’identità elettronica (CIE) o di Carta Nazionale dei Servizi (CNS); essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e di posta elettronica ordinaria

Il bando di concorso e modalità di svolgimento di quelle che saranno le prove concorsuali, sono consultabili sul sito internet www.comune.empoli.fi.it aprendo il link "Bandi di Concorso" https://storico.comune.empoli.fi.it/Pretorio/concorsiaperti.html .

INFORMAZIONI - Copia integrale del bando è reperibile all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Empoli, via Giuseppe del Papa, 41, contatto telefonico 0571 757999 e sarà trasmesso ai comuni capoluogo di provincia della regione Toscana ed ai comuni della provincia di Firenze.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi alla U.O.C. Gestione Risorse Umane del Comune di Empoli, contattando i numeri

0571 757719 - 757935- 75752, email personale@comune.empoli.fi.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa