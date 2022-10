Contro la povertà educativa: le misure varate a Cascina

Il Comune di Cascina ha lanciato l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi economici alle famiglie per il contrasto alla povertà educativa per l’anno 2022. Sono ammesse al rimborso le spese sostenute per la frequenza dei figli minori (di età compresa tra 0 e 17 anni) alle attività dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, per il periodo che va dall’1 giugno al 30 novembre 2022.

“Per il secondo anno consecutivo, facciamo uscire questa misura destinata alle famiglie per il contrasto alla povertà educativa – sottolineano le assessore Giulia Guainai, sociale, e Francesca Mori, sport –. Già lo scorso anno ci fu un buon riscontro, per cui abbiamo deciso di aumentare il budget da destinare a questa misura. Dopo il bando sui contributi allo sport, l’amministrazione continua a mostrare una particolare attenzione ai minori che hanno bisogno di socializzazione, svago e di sviluppare competenze ed abilità”.

Le domande, in carta semplice e compilate sull’apposita modulistica scaricabile all’indirizzo https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/attivita-e-iniziative-di-sostegno, possono essere presentate fino alle 12.30 dell’11 novembre 2022, unicamente mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it o consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina, Corso Matteotti 90, previo appuntamento telefonando al numero 050-719.235.

I contributi saranno erogati per ciascun figlio minore presente nello stesso nucleo familiare a seguito della presentazione della documentazione attestante la spesa per la frequenza ai centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa. Le quote, che possono esser rideterminare per soddisfare tutte le richieste, sono definite in base alle fasce Isee: fino a 7.000 euro contributo pari al 90% della spesa sostenuta; da 7.000,01 fino a 14.000 euro contributo pari al 70%; da 14.000,01 a 21.000 euro contributo fino al 50%.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio stampa