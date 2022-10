In Campo per l'Ucraina, Pantani e Vallesi chiamano Empoli a raccolta

Il prossimo 19 novembre allo stadio Castellani sarà la volta di giocare con il cuore: torna Metti in Campo il Cuore per l'Ucraina a Empoli. Si sfideranno la Nazionale Cantanti contro Shalom Campioni del Cuore.

Chiamati in causa per la Nazionale Cantanti (anche se la lista dei convocati non è ufficiali) nomi come Enrico Ruggeri, Alessandro Cattelan, Boosta dei Subsonica, il rapper Moreno, Gigi D'Alessio, Francesco Gabbani, Bugo, Rocco Hunt, Niccolò Fabi, Fabio Galante.

Certamente presenti saranno Paolo Vallesi e Ubaldo Pantani, presenti alla conferenza stampa di presentazione di oggi in municipio a Empoli. Lo stesso Vallesi si è esibito nella sua canzone Pace e ha chiamato tutti a cantare Si può dare di più. Il comico Pantani invece ha dato il meglio nelle sue imitazioni calcistiche, tra cui i toscani Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti e Gianluigi Buffon, oltre al mister dell'Inter Simone Inzaghi.

Per i Campioni del Cuore Shalom Moreno Roggi, ex gloria dell'Empoli e presidente della commissione Sport e Pace del movimento Shalom, sarà in campo come allenatore mentre tornerà a giocare Davide Moro, ex calciatore e allenatore dell’Empoli under 18, assieme ad altri nomi ancora da svelare.

I biglietti sono già in vendita sul circuito VivaTicket e nei supermercati Unicoop Firenze. Vanno dai 6 euro per un posto in Maratona fino ai 25 per la Poltronissima.

Il ricavato andrà all'acquisto di un terreno a Leopoli in Ucraina per ricostruire le case per la popolazione che ha perduto le proprie durante i bombardamenti della Russia assieme alla parrocchia di San Giovanni Paolo II di Leopoli. Si tratta di case di 80-90 metri quadri che possono accogliere nuclei familiari da 5 a 10 persone, che avranno un contratto di concessione gratuita della durata di 5 anni, in modo da poter ricostruirsi una vita. Il costo per ogni costruzione è di 6.000 euro e al momento la richiesta è di costruire 10 unità abitative per dare una casa a circa 100 rifugiati.

Il progetto ha di fatto preso vita durante la missione in Ucraina, nell'agosto 2022, quando i volontari di Shalom hanno incontrato la Caritas che ha mostrato loro il dramma degli oltre duecentomila rifugiati di guerra presenti a Leopoli.

Il programma

Ore 18 apertura dei cancelli – Stadio Carlo Castellani di Empoli

Ore 18.30 arrivo delle squadre

Ore 19 inizio dello “show” pre-partita con la sfilata delle società sportive e l’allenamento dei giocatori

Ore 20.30 entrano in campo le squadre

Ore 20.45 fischio di inizio

Erano presenti alla conferenza l'assessore allo sport del Comune di Empoli, Fabrizio Biuzzi, di don Andrea Pio Cristiani, fondatore del Movimento Shalom, di Moreno Roggi, in qualità di presidente della Commissione Sport e pace del Movimento Shalom, di Gian Luca Pecchini Direttore Generale, Paolo Vallesi e Ubaldo Pantani per la Nazionale Italiana Cantanti, di Gianmarco Lupi direttore operativo dell'Empoli Fc, e Davide Moro, ex centrocampista azzurro oggi allenatore dell'Empoli Under 18. Presente anche l’assessore allo sport del Comune di Montespertoli, Paolo Vignozzi in rappresentanza del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, tutto coinvolto nella manifestazione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO