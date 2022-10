Uffizi, le influencer dopo la polemica: "Archiviamo la foto, per ora"

Hanno deciso di archiviare ma non di cancellare il post. Si torna a parlare della foto delle due modelle e influencer di fronte alla Venere agli Uffizi. Dopo le polemiche di ieri, Alex Mucci e Eva Menta hanno scelto di rispondere.

Le due, che avevano postato la foto 'succinta' su Instagram ottenendo mezzo milione di like, hanno deciso di nascondere lo scatto.

"Sono le 4.30 e ci rendiamo conto che la situazione è sfuggita di mano. Sta diventando frustrante contenerla. Abbiamo deciso di archiviare (momentaneamente) il post per fare calmare le acque, almeno finché la situazione non rientri. Non si tratta di un'ammissione di colpa da parte nostra, noi continueremo a far valere il nostro gesto come atto creativo e non denigratorio. Il post è solo archiviato, per ora" hanno scritto Menta e Mucci.