Pacchetto scuola Empoli, pubblicata la graduatoria provvisoria

È stata pubblicata ieri, mercoledì 26 ottobre 2022, la graduatoria provvisoria relativa al contributo ‘Pacchetto scuola’ per gli studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e di secondo grado e corsi di formazione IEFP, per l’anno scolastico 2022-2023.

È possibile presentare eventuale ricorso entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della stessa.



La graduatoria, provvista del numero di protocollo rilasciato agli utenti che hanno presentato la domanda, è formulata in ordine del valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).



La graduatoria provvisoria e la determinazione di riferimento potranno essere consultate al seguente link: https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/diritto-allo-studio-approvazione-graduatoria-provvisoria-delle-domande-del-contributo .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa