Prendono il reddito di cittadinanza illegalmente, tre denunce

Sono state denunciate tre persone a Barberino di Mugello perché prendevano in modo illecito il reddito di cittadinanza. Queste persone avrebbero fornito indicazioni non veritiere sul proprio stato, senza le quali non avrebbero avuto titolo al beneficio.

Si tratta di due uomini e una donna. Da quanto sinora riscontrato, un 45enne marocchino ha percepito 1.650 €; più consistente la somma percepita da un 57enne italiano, residente in Mugello, pari a 13.494 euro. Da ultimo è stata segnalata una 27enne nigeriana: la stessa ha ricevuto 4.461 €.