Rincari e incertezze, evento a Firenze: imprese protagoniste

Uniti, per affrontare insieme l’emergenza e chiedere al Governo e alle Istituzioni di ogni livello azioni immediate e decise per le piccole e medie imprese messe in ginocchio dalla crisi in energetica, l’esplosione dei costi delle materie prime, l’irreperibilità delle competenze professionali.

Questo l’argomento della mobilitazione che lunedì 14 novembre alle 10,30 all’Auditorium al Duomo (Firenze) vedrà protagoniste CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti della Toscana, in un’assemblea congiunta che riunirà imprenditori e staff dirigenziali delle 4 associazioni che si fanno portavoce della quasi totalità delle micro, piccole e medie imprese toscane.

Partire dalle emergenze che richiedono interventi improrogabili per tenere in vita le imprese fino alla definizione di proposte per uno sviluppo sostenibile del tessuto economico della nostra Regione, questi i temi che saranno trattati dalle quattro associazioni.

L’obiettivo è quello di rendere la politica consapevole e attiva verso le imprese in un momento di grande difficoltà che mette a rischio il tessuto sociale del nostro paese e per questo saranno invitati a partecipare all’incontro tutti i Parlamentari eletti in Toscana.

L’appuntamento è per Lunedì 14 novembre ore 10,30

Auditorium al Duomo via dei Cerretani 54/R Firenze

Interverranno, in ordine alfabetico:

Presidente CNA Toscana, Luca Tonini

Presidente Confartigianato Toscana, Luca Giusti

Presidente Confcommercio Toscana, Aldo Cursano

Presidente Confesercenti Toscana, Nico Gronchi