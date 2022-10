Sammontana Pasticceria, Cisl: "Ottenuto un seggio nella Rsu per la prima volta"

La FAI-Cisl di Firenze e Prato conquista per la prima volta alla Sammontana pasticceria di Vinci, un seggio all’interno della RSU.

Con una platea di votanti composta da 220 lavoratori ed una affluenza al voto di 179 votanti, pari all’81%, il delegato Americo Tagliaferri ha ottenuto un ottimo riscontro in termine di preferenze e rappresentatività giungendo secondo tra gli eletti.

Ottimo risultato per tutta la lista FAI-Cisl Firenze-Prato grazie anche alla presenza di Anna Vicidomini che ha contribuito con i suoi voti all’ingresso in Sammontana della FAI per una percentuale di preferenze alla lista pari al 27% del totale dei votanti.

Soddisfazione espressa per il risultato ottenuto dal responsabile territoriale Andrea Piccini che ringrazia l’operatore FAI-Cisl Andrea Cester per il lavoro e la dedizione fattivamente profusi nell’organizzazione di questo risultato costruito con serietà e competenza.

Le congratulazioni giungono anche dal segretario regionale FAI-Cisl Massimiliano Gori, orgoglioso di rappresentare persone competenti e responsabili, augura un buon lavoro al neoeletto Americo che sicuramente riceverà il dovuto sostegno dalla collega Anna e di tutta la FAI.

Fonte: Cisl - Ufficio stampa