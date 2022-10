Sbarrano le strade e sfondano la porta per rubare l'oro

Con elettrodomestici rottamati e cassonetti hanno bloccato le strade di accesso. A bordo di un veicolo speciale hanno sfondato la porta sul retro. Sono entrati e hanno messo a segno un colpo da film.

A Castelluccio di Capolona, in provincia di Arezzo, i ladri sono entrati in azione alle 4 di notte del 27 ottobre. Una volta dentro avrebbero preso oro, ancora da quantificare, prima di fuggire nel buio all'arrivo dei carabinieri. Sono in corso le indagini, nell'Aretino e non solo.

La dinamica del furto, specie per il blocco delle strade, ricorda quella a Pergine Valdarno del 2011. La banda fu poi rintracciata in Puglia.